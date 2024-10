「Go ONE!!! MEET&LINK」 9月3日に結成2周年を迎え、韓国・ソウルを含む全5都市を巡った自身初のアリーナツアー「2024 &TEAM CONCERT TOUR 'Second to NONE'」の盛況ぶりも記憶に新しい9人組グローバルグループ・&TEAM(エンティーム)。フィナーレとなった9月28日・29日の愛知公演では、DIGITAL SINGLE「十五夜 (Jyuugoya)」(10月23日(水)発売)と、2nd ALBUM「雪明かり (Yukiakari)」(12月18日(水)発売)のリリース