三鷹天命反転住宅の外観。カラフルな色彩、丸や四角い形が目をひく(写真提供:荒川修作+マドリン・ギンズ東京事務所) © 2005 Reversible Destiny Foundation. Reproduced with permission of the Reversible Destiny Foundation.思わず足を止めて眺めてしまうような、街中にある少し変わった形をした物件ーー。いったいなぜ、そのような形になったのか。そこには、どんなドラマがあり、どのような生活が営まれているのか。