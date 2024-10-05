■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 14,450.0 | +3,520.0 | 16,500.0 ] (1572) Ｈ株ブル 東証ETF [ 6,827.0 | +278.0 | 6,886.0 ] (187A) サムティＨＤ 東証プライム [ 2,852.0 | +5.0 | 2,890.0 ] (1909) 日本ドライ 東証スタンダ&