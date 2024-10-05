＜10月04日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 72,200.0 | -6.50% ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 14,450.0 | +32.20% ] (1619) 野村建設資材 東証ETF [ 30,910.0 | +0.32% ] (2502) アサヒ 東証プライム [ 1,851.5 |