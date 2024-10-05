＜10月04日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：38,635.62（+83.56） 高値：38,735.29 安値：38,501.82 ■東証プライム 値上がり銘柄数：1,149 値下がり銘柄数：448 横ばい銘柄数：46 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,694.07（+10.36） 出所：MINKABU PRESS