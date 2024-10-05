＜10月04日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1615) 野村東証銀行 東証ETF [ 316.9 | +1.50% ] (1631) 野村銀行１７ 東証ETF [ 16,865.0 | +2.58% ] (1662) 石油資源 東証プライム [ 1,182.0 | +4.69% ] (1951) エクシオＧ 東証プライム [ 1,583.5 | +0.