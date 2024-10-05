＜10月04日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1419) タマホーム 東証プライム [ 3,980.0 | +0.12% ] (1514) 住石ＨＤ 東証スタンダード [ 952.0 | -0.20% ] (153A) カウリス 東証グロース [ 1,650.0 | -0.24% ] (1633) 野村不動産 東証ETF [ 39,850.0