5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1000円高の3万9560円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 41110.87円ボリンジャーバンド3σ 39930.85円ボリンジャーバンド2σ 39560.00円5日夜間取引終値 38750.82円ボリンジャーバンド1σ 38648.00円5日移動平均 38635.62円4日日経平均株価現物終値 38595.00円一目均衡表・転換線 382