5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比62.5ポイント高の2753ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 2837.61ポイントボリンジャーバンド3σ 2771.08ポイントボリンジャーバンド2σ 2753.00ポイント5日夜間取引終値 2704.55ポイントボリンジャーバンド1σ 2697.85ポイント75日移動平均 2695.00ポイント5日移動平均 2694.07ポイ