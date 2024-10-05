5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比2ポイント安の645ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 690.05ポイントボリンジャーバンド3σ 678.23ポイントボリンジャーバンド2σ 672.30ポイント200日移動平均 666.42ポイントボリンジャーバンド1σ 654.60ポイント25日移動平均 650.80ポイント5日移動平均