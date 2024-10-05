TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、歌手・女優の菊池桃子さんと爆笑問題・田中裕二さん。ここでは、田中さんが菊池さんの銀幕デビュー作品「パンツの穴」について語りました。▶▶この日の放送内容を「AuDee（オーディー）」でチェック！ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11877（左から）田中裕二さん、菊池桃子さん◆菊池「ギャハギャハ笑いながら撮