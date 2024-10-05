菊池桃子が、安住紳一郎アナが総合司会を務めるTBSの朝の情報番組『THE TIME,』（毎週月曜〜金曜午前5時20分〜8時）の10月の月曜日マンスリーレギュラーに決定。10月7日（月）から登場する。   10月の月曜日マンスリーレギュラーに決定した菊池は、東京都出身で、1984年公開の映画「パンツの穴」でスクリーンデビューし、同年「青春のいじわる」で歌手デビュー。当時のキャッチフレーズは「It’s Real Fresh 1000%」。清純