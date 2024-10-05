◆第３６回日本少年野球東日本選抜大会東北中央支部・東北南支部予選（第１１回角田商事杯新人大会）▽準決勝寒河江ボーイズ７―２山形東部ボーイズ（９月２９日、喜多方・押切川公園野球場）第１１回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会の準決勝１試合が９月２９日に行われ、寒河江ボーイズ（東北南・山形）が山形東部ボーイズ（同）を下し決勝に進出した。※※※山形東部の背番号１０の右腕・佐