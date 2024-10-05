俳優の竜星涼と八木莉可子がW主演を務める日本テレビ系連続ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』（毎週土曜後10：00）が、きょう5日からスタートする。それに先立って、竜星と八木が取材会に参加し、互いの印象や見どころを語った。【写真】フードをかぶり…復讐心に満ちた表情の竜星涼今作は、同局系人気ドラマ『大病院占拠』『新空港占拠』『ボイス 110緊急指令室』のチームが結集したオリジナル作品。父の命を奪われた