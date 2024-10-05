元ＡＫＢ４８の松井珠理奈が４日放送のＴＢＳ系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ最強アイドル大集結！超競争社会生き抜いた金言＆超貴重映像ＳＰ」（金曜・午後８時５５分）に出演した。１１歳でのデビュー時の映像などが流れる中、「デビューの時は小学校６年生だったんです。ＡＫＢの第１弾姉妹グループとして名古屋にできるＳＫＥ４８でオーディションを受けたんですけど、デビューしたのは、なぜかＡＫＢのシングルだ