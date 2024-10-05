巨人は４日、高橋優貴投手（２７）、鈴木康平投手（３０）と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。高橋優は八戸学院大から１８年ドラフト１位で入団。最速１５２キロの直球とサウスポー特有のスクリューを武器に、１年目から１８試合に登板して５勝７敗、防御率３・１９をマークした。２１年には開幕ローテーションに入り、自身初の２ケタ、同年チーム最多の１１勝（９敗）を挙げるなどチームを支えた。しかし、２