金メダル獲得を市民らに報告する吉沢選手＝８月、相模原市中央区パリ五輪、パラリンピックでそれぞれ金メダルを獲得したスケートボード女子の吉沢恋（ここ）選手＝相模原市中央区＝とゴールボール男子の萩原直輝選手＝同市南区＝に「市民栄誉表彰」が授与されることが４日、正式に決まった。市民栄誉表彰は市表彰条例に基づく最高位の表彰。今夏のパリ大会での吉沢選手の活躍を受け、条例改正して新設した。同日に表彰審査委