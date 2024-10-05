今季限りで現役を引退する広島・野村祐輔投手（35）が、5日のヤクルト戦（マツダ）で最後のマウンドに上がる。チームにとっても今季最終戦。4日はマツダスタジアムで投手指名練習に参加した。明大の後輩で8歳年下の森下をはじめ、森、玉村らと“惜別”のキャッチボールを行うなど最後の舞台へ向け準備を整えた。「本当にいよいよだなという思いです。寂しさが一番出てくると思いますけど、感謝の思いをしっかりマウンドで表現