NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝2667.80（-11.40-0.43%） 金１２月限は反落。時間外取引では、中東情勢に対する懸念を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、買いが一巡し、上げ一服となった。日中取引では、予想以上の米雇用統計を受けて売り優勢となった。売り一巡後は押し目を買われたが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の大幅利下げ観測の後退を受けて戻りは売られた。 MINKABU PRESS