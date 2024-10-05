米スポーツ専門局「ESPN」が4日（日本時間同日）、巨人・菅野智之投手（34）が今オフ、海外フリーエージェント（FA）権を行使して大リーグ移籍を目指す意向だと報じた。看板記者のジェフ・パッサン記者が情報筋の話として「この冬に海外フリーエージェントでメジャーリーグにやってくる」という談話を紹介した。菅野は20年オフにポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指したが契約合意せず、交渉期限の直前まで悩み