今季最終戦となる5日の広島戦（マツダ）で救援登板予定のヤクルト・奥川が、神宮外苑の施設で調整。「もうちょっと早く（1軍に）上がりたかったけど、最後ギリギリ間に合った」と話した。右肘痛など度重なる故障から2年ぶりに復活した今季は6試合で3勝1敗、防御率3・00も、8月中旬から腰痛で2軍調整。元日の能登半島地震で被災した地元・石川県へ「最後に少しになるけど、ちょっとでもいい話題を石川県に届けられるように頑張