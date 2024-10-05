女優石田ゆり子（55）が4日、東京・上野の国立西洋美術館で展覧会「モネ睡蓮のとき」（5日〜来年2月11日）の開幕セレモニーに出席した。印象派を代表する画家クロード・モネの晩年作品に焦点を当てた展覧会。石田はアンバサダーを務め、テーマソング「私のモネ」の歌唱と作詞、音声ガイドを担当している。「感無量。大役を務められて幸せです」と笑顔で話した。「19歳の時、パリでモネの『睡蓮』に初めて出会った。その時の感動