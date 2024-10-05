鉄道マニアとしても知られるモデルの市川紗椰が４日までに自身のＳＮＳを更新。鉄道制服姿を披露した。３日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！３時間ＳＰ」に「鉄道ファンクラブ」の一員として出演。恵那観光大使、明知鉄道名誉顧問を務める市川は、インスタグラムに明知鉄道（岐阜・恵那市）の制服姿をアップ。ハッシュタグで「＃アメトーーク」＃鉄道ファンクラブ」「＃明知鉄道さま制服ありがとうございます」と伝えた。