韓国サッカー界が揺れている。10月２日、国際サッカー連盟（FIFA）が大韓サッカー協会（KFA）に対する同国政府の介入を問題視し、警告文を送付したと韓国メディアが一斉に報じた。この日、韓国政府の文化体育観光部（韓国文体部）が記者会見を開き、KFAに対する監査の中間報告を行なった。KFAを巡っては、韓国代表のユルゲン・クリンスマン前監督とホン・ミョンボ現監督の選考段階において、規定に反するアプローチや不透