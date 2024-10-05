総フォロワー数262万人の日本大好きYouTuberSNS総フォロワー数262万人超えのYouTuber・エラ・フレイヤ(Ella Freya)が、人気お笑い芸人「バキ童」（※バキバキ童貞が由来）ことお笑いコンビ、「春とヒコーキ」のぐんぴぃのYouTubeチャンネル（登録者数167万人）に登場し、「人形みたい」「美人すぎて眩しい」「女神様」「ここまで可愛すぎるのは世界のバグだ」などとネット上で話題を集めている。番組の内容は、ヨーロッパを旅する