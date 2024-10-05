阪神の佐藤輝が、地の利を生かしてCSファーストS突破を期す。12日に幕を開けるDeNAとの決戦の舞台は、聖地・甲子園。チームは今季62試合で39勝21敗2分け、勝率.650を誇った本拠地で、虎党の大歓声も味方につけて一気に連勝突破を狙う。「（ファーストSは）ホームでできるので、しっかりホームらしい戦いができれば。もう勝つだけ。それだけ目指してやれれば」午前9時30分過ぎ。ビジネスマンが足早に行き交う新横浜駅で、25歳