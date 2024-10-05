男性３人組グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨（２９）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系主演ドラマ「私たちが恋する理由」（１２日スタート。土曜、後１１・００）の制作発表会見に、共演の久間田琳加（２３）、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの七五三掛龍也（２９）らと出席。風磨節をさく裂させ、会見を盛り上げた。ｍａ２氏による同名大人気コミックを映像化。オフィスを舞台に、男女６人の恋模様を描く。菊池は寡黙で