※経済指標 【米国】 ＊非農業部門雇用者数（9月）21:30 結果25.4万人 予想14.8万人前回15.9万人（14.2万人から修正）（前月比) ＊失業率 結果4.1% 予想4.2%前回4.2% ＊平均時給 結果0.4% 予想0.3%前回0.5%（0.4%から修正）（前月比) 結果4.0% 予想3.7%前回3.9%（3.8%から修正）（前年比) 民間部門雇用者数 結果22.3万人 予想12.5万人前回11.4万人（11.8万人から修