阪神の大竹耕太郎投手（２９）が４日、ＤｅＮＡと対戦するＣＳファーストＳ（１２日開幕、甲子園）の第３戦に先発する可能性が浮上した。ファイナルＳ進出を懸けたマウンドは虎が誇る技巧派左腕に託されそうだ。決着が第３戦までもつれ込んだ場合、大竹に先発登板の白羽の矢が立った。ＤｅＮＡ戦は今季２試合に登板して１勝、防御率３・２７。今季最終戦となった３日には５回を１安打無失点に抑え、自身初の規定投球回に到達