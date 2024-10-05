球団史上初のリーグ連覇を逃した阪神が、１２日から始まるＣＳファーストＳ（甲子園）で２年連続日本一を目指す。相手はＤｅＮＡ。今季の対戦成績は１３勝１１敗１分け、甲子園でも５勝４敗と接戦を演じている。巨人が待つＣＳファイナルＳに向け、デイリースポーツ評論家・谷佳知氏が関門突破への金言を送る。◇◇第１戦が才木と東、第２戦が高橋とジャクソンの先発対決が有力視される中、ロースコアの投手戦は必至だ