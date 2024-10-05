「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」の大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3000万viewを突破したma2の人気コミックを、主演・菊池風磨×ヒロイン・久間田琳加でドラマ化する『私たちが恋する理由』。10月12日（土）の初回放送に先駆け、本作の制作発表記者会見が開催された。【映像】菊池風磨×久間田琳加「SPインタビュー」菊池や久間田をはじめ、七五三掛龍也、齊藤なぎさ、佳久創、山崎紘菜ら豪華キャストが勢ぞろいし