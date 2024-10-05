芝クッション値9・2＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前11・0％、4角10・6％ダートG前12・0％、4角13・8％※金曜午前10時。前開催終了後、傷みの激しかった正面直線および3〜4角を中心に芝を張り替えた。全体的に良好な状態。週中の雨で湿ったダートは先行馬優勢に。