芝クッション値10・1＝やや硬め※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11・4％、4角11・9％ダートG前3・8％、4角3・9％※金曜午前10時30分。芝は前開催後に散水や肥料散布等を行い生育管理。全体的に内側に傷みが残っているが比較的良好な状態。開幕週らしく、前、内有利の傾向になりそう。ダートは締まって時計が速い見込み。