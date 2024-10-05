◇東都大学野球第3週第4日中大9―7亜大（2024年10月4日神宮）2回戦1試合と3回戦2試合が行われ、中大は亜大を9―7で振り切り勝ち点2とした。中大が打ち合いを制して勝ち点をつかんだ。「9番・中堅」で出場した橋本は適時三塁打2本を放ち、計3打点。「気が抜けない試合だったが勝ちに貢献できて良かった」と笑みを浮かべた。1年生ながら今春から出場し、打率・275で新人賞も獲得。春だけで14安打を放つなど通算100安打を