北京と天津を結ぶ京津都市間鉄道の亦荘駅が10月1日、正式に開業し、鉄道レールの北京市・天津市・河北省に新たなメンバーが加わった。同駅が開業しても、北京南駅-天津駅間の最短の所要時間は30分と変わらず、北京南駅から亦荘駅までは最短10分、亦荘駅から天津駅までは最短25分で到着する。同鉄道は北京市内で乗降できる駅がさらに増え、旅客の移動交通がより便利になった。中国新聞網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KS）