timelesz菊池風磨（29）がこのほど、主演するテレビ朝日系10月期オシドラサタデー「私たちが恋する理由」（12日放送開始、土曜午後11時）制作発表会見に、久間田琳加（23）らと出席した。同ドラマは「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」大人の恋愛部門で大賞を受賞し、電子書店では3000万ビューを突破したma2さんによる人気コミックのドラマ化。オフィスを舞台に菊池やヒロイン久間田をはじめ計6人の男女が繰り広げる、じれったく