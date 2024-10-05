札幌市の小学生男児が中学生の男子生徒から性暴力を受け、市教育委員会がいじめ重大事態と認定していたことが4日、分かった。生徒は断片的な性知識をもとに加害に及び、少年事件に発展。市教委は8日に調査結果を公表する。息子が性被害にあった数カ月後、誕生日に息子から送られてきた手紙の一部を読む母親=2024年6月19日午後0時49分、札幌市、古畑航希撮影2021年5月、札幌市の男児（当時小学校低学年）は、スポーツ少年団で知