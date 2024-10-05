Travis Japan七五三掛龍也（29）がこのほど、テレビ朝日系10月期オシドラサタデー「私たちが恋する理由」（12日放送開始。土曜午後11時）制作発表会見に出席した。同ドラマは「第2回みんなの推し恋愛マンガ大賞」大人の恋愛部門で大賞受賞のma2さんによる人気コミックをドラマ化。オフィスを舞台に主演菊池風磨（29）やヒロイン久間田琳加（23）ら計6人の男女が繰り広げる、じれったくもほろ甘い“大人のピュア恋”作品となってい