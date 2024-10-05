メッツは４日（日本時間５日）、５日（同６日）の地区シリーズ初戦となる敵地・フィリーズ戦の先発を千賀滉大投手（３１）に託す発表した。サプライズ抜てきだ。メジャー１年目だった昨季は、２９登板も１２勝７敗、防御率２・９８で２０２奪三振。新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入り、オールスターにも選出された。今季は右肩痛で開幕からリハビリ生活。７月２６日（同２７日）のブレーブス戦で、６回途中２失