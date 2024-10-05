3人組グループ・timeleszの菊池風磨（29）、久間田琳加（23）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（12日スタート、毎週土曜後11：00）の制作発表記者会見に出席。菊池が「キュンせりふ」が苦手だと明かした。【写真】凛とした表情！サプライズ登場した菊池風磨の”愛犬”アキラ菊池は“笑わない”寡黙（かもく）でクールだが、恋が苦手な営業部の課長・黒澤智也（33）を演じる。