3人組グループ・timeleszの菊池風磨（29）と七五三掛龍也（Travis Japan／29）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（12日スタート、毎週土曜後11：00）の制作発表記者会見に出席。七五三掛が、前髪を切りすぎたと顔を赤らめた。【写真】凛とした表情！サプライズ登場した菊池風磨の”愛犬”アキラ主人公・黒澤智也（菊池）が働く会社の後輩であり、久間田琳加（23）演じるヒロイ