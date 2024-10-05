3人組グループ・timeleszの菊池風磨（29）と俳優の久間田琳加（23）がこのほど、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（12日スタート、毎週土曜後11：00）の制作発表記者会見に出席。【写真】凛とした表情！サプライズ登場した菊池風磨の”愛犬”アキラ電子書店で3000万ビューを突破したma2氏による漫画『私たちが恋する理由』（シュークリーム『OUR FEEL』連載）をドラマ化。年齢を重ねるごと