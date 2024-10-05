NY株式4日（NY時間15:10）（日本時間04:10） ダウ平均42232.86（+221.27+0.53%） ナスダック18082.06（+163.59+0.91%） CME日経平均先物39710（大証終比：+1150+2.91%） 欧州株式4日終値 英FT100 8280.63（-1.89-0.02%） 独DAX 19120.93（+105.52+0.55%） 仏CAC40 7541.36（+63.58+0.85%） 米国債利回り 2年債 3.926（+0.221） 10年債3.981（+0.135） 30年債4.269（+0