日本サッカー協会は4日、韓国との親善試合（26日、国立競技場）に臨む女子日本代表「なでしこジャパン」のチームスタッフを発表した。佐々木則夫女子委員長（66）が監督代行、元日本代表DF内田篤人氏（36）らが1試合限定でコーチを務める。パリ五輪後の初戦に新監督の招聘（しょうへい）は間に合わなかったが、なでしこを11年女子W杯優勝に導いた名将が緊急登板することになった。8強で終えたパリ五輪から2カ月。池田前監督の