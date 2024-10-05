S級S班は山口が接触もあって二次予選で敗れたが、残りの松浦、深谷、脇本は順当に白星突破。今年のグランプリ出場が決まっている郡司も強い走りを見せている。二次予選7R2着の坂井洋は「BSで詰まったのに見てしまい…。気持ちが弱かった」と内容に猛反省。準決は単騎でも仕掛けて出る場面がありそうだ。【8R】ピリッとしない谷口が早めに仕掛ければ、3番手から志智が強襲。（7）（3）、（7）（5）流し。【12R】坂井が脇本