S級S班は山口が接触もあって二次予選で敗れたが、残りの松浦、深谷、脇本は順当に白星突破。今年のグランプリ出場が決まっている郡司も強い走りを見せている。二次予選7R2着の坂井洋は「BSで詰まったのに見てしまい…。気持ちが弱かった」と内容に猛反省。準決は単騎でも仕掛けて出る場面がありそうだ。【8R】ピリッとしない谷口が早めに仕掛ければ、3番手から志智が強襲。（7）（3）、（7）（5）流し。【12R】坂井が脇本
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 無修正動画で逮捕 ほぼ無一文に
- 2. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 3. 投稿物議のアサヒ 元ネタ認める
- 4. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 5. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 6. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 7. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
- 8. 首相は操り人形? 影の実力者の名
- 9. 首切断 母の兄が見た一家の様子
- 10. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
- 1. 「仕事で鬱憤」ダンプでひき殺す
- 2. 麻生氏の「掌返し」に猛ツッコミ
- 3. 首切断 母の兄が見た一家の様子
- 4. 若者に増?「スマホ老眼」の怖さ
- 5. 従業員が商品投げる動画 SNS賛否
- 6. 石破氏の服装「修正写真」が話題
- 7. 昼から乱倫パーティ? バーを摘発
- 8. 飲酒運転か わずか4分で5件事故
- 9. 電話番号「090は古い」若者の声
- 10. 石破内閣「ヨボヨボ写真」に批判
- 1. 小学生の一言で公園新ルール試行
- 2. アルツハイマー 新治療薬の効果
- 3. がん除去のため開胸も…手術中止
- 4. 歌舞伎町 立ちんぼエリア拡大か
- 5. アコム新CM物議「美談にするな」
- 6. れいわ・大石氏 懲罰動議可決へ
- 7. 北区の公園で爆発「ものが散乱」
- 8. 石破氏演説も嘘つきー! 国会騒然
- 9. 新幹線 親子から「席譲って」
- 10. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 1. 「最大規模」の太陽フレアが発生
- 2. 生徒が車贈呈 米清掃員が号泣
- 3. 「日本はアナログ」韓国人が吐露
- 4. 仏俳優ミシェル・ブランさん死去
- 5. 正恩氏「主権侵害なら韓国に核」
- 6. 2014年にISが誘拐した女性を救出
- 7. アナコンダの頭噛みつき難逃れる
- 8. 肌が…日焼け用ベッド中毒 英
- 9. 95年の米6歳誘拐事件 容疑者特定
- 10. イスラエルへ攻撃「最低限の罰」
- 1. シャープ Xの「中の人」が退職
- 2. 一生モノと…タワマン住民が悲鳴
- 3. 訪日客「最高級の和牛」に夢中?
- 4. ニトリの店舗1階 実はすごい役割
- 5. 過疎地に出店 ローソンの狙い
- 6. 楽天で10万ポイント? 一挙公開
- 7. 石破政権 値上がり確信の投資先
- 8. ゆうちょ客情報 検索機能停止へ
- 9. 2024年1-9月のラーメン店倒産 47件で…
- 10. セブン&アイ 一部株式の売却検討
- 1. 「Galaxy突然どうした」不満の声
- 2. iPhone機能 留守電の文字起こし
- 3. シャープ 高級空気清浄機を発表
- 4. MSIのビジネス向け最高峰ノートPC「Sum…
- 5. "隠れた性癖"明かされるミニBlog
- 6. Intelは第13・14世代CPUで発生するクラ…
- 7. ピカチュウモデルやコンパクトになった…
- 8. 耳をふさがないオープンイヤー型イヤホ…
- 9. 約40万円！世界初の三つ折りスマホに感…
- 10. 「#ワークマン女子」オープンへ
- 1. 大谷50号競売 裁判次第で中止も?
- 2. 女優が福原愛さんの元夫と結婚か
- 3. 菊池雄星の再契約 可能性は低い?
- 4. シューマッハ氏 サプライズ登場?
- 5. 大谷50号ボール 入札額2.7億円に
- 6. 吉田正尚にまたトレード話が浮上
- 7. 初の珍事 大井競馬場で2頭レース
- 8. マ軍 球団スタッフ70人超を解雇?
- 9. 川合氏 眞鍋氏&疑惑女性と会食か
- 10. 大谷への贈り物禁止 担当者悲鳴
- 1. 木村拓哉「SHOGUN」重要役降板か
- 2. 投稿物議のアサヒ 元ネタ認める
- 3. 今どき? ドリカムガチ禁止に賛否
- 4. 広瀬すず 衝撃の「顔面変化」
- 5. 首相は操り人形? 影の実力者の名
- 6. 内田理央の弟の職業に共演者驚き
- 7. 初期モー娘で怖かった意外な人物
- 8. 3億円融資 青汁王子が実名告白
- 9. 剛力彩芽のドロップキックに感嘆
- 10. ひでーよ 任天堂施設で購入制限
- 1. 女子高生と教師 禁断不倫の結末
- 2. いじめっ子 同窓会で無知さらす
- 3. 結婚3カ月 笑顔で「離婚しよう」
- 4. 実は東大出身 驚いた有名人3人
- 5. 高年収男性と結婚 想定外の生活
- 6. 絶対食べたい…ミスドの新作4品
- 7. 「稼働率の高いスカート」選び方
- 8. ご飯デートで幻滅した男性の言動
- 9. 育休 妻の不満を理解した瞬間
- 10. 糖質オフ「狂ってる」オムライス