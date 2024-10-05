ナポリは4日、セリエA第7節でコモをホームに迎え、3-1で勝利した。前節モンツァに危なげなく勝利して首位に浮上したナポリ(勝ち点13)は、モンツァ戦と同様のスタメンで臨み、ルカク、クワラツヘリア、ポリターノの3トップとする[4-3-3]で臨んだ。2連勝中のコモ(勝ち点8)に対し、ナポリは開始25秒に先制する。ルカクのポストプレーを起点にラストパスを受けたマクトミネイがボックス中央へ侵入、シュートを決めきった。先制後、スト