NY株式4日（NY時間14:20）（日本時間03:20） ダウ平均42147.48（+135.89+0.32%） ナスダック18044.78（+126.31+0.70%） CME日経平均先物39610（大証終比：+1050+2.66%） 欧州株式4日終値 英FT100 8280.63（-1.89-0.02%） 独DAX 19120.93（+105.52+0.55%） 仏CAC40 7541.36（+63.58+0.85%） 米国債利回り 2年債 3.916（+0.210） 10年債3.973（+0.127） 30年債4.262（+0