バスケットボールでパリ五輪男子日本代表の河村勇輝（23）が3日（日本時間4日）、テネシー州ナッシュビルで行われたNBAグリズリーズのキャンプ3日間を終えた。実戦形式では「やれるという感覚が凄く強かった」と言う。キャンプは20人参加で開幕戦までに3人のツーウエー契約を含む18人に絞られる。無保証のエキシビット10契約を結ぶのは河村ら4人。7日（同8日）には初のオープン戦が控える。「出られるか本当に祈るばかり」と話