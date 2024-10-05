レイカーズの八村はキャンプ地のロサンゼルス郊外で取材に応じ、米大リーグで史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成したドジャースの大谷翔平を祝福した。「素晴らしい。日本人として誇りに思う」。プレーオフ地区シリーズでドジャースの相手がダルビッシュ有らのパドレスに決まり「ダルビッシュは僕のメンターであり、いつも僕のことを支えてくれている」と複雑そうだった。