［カイロ４日ロイター］ - イスラエル軍は４日、パレスチナ自治区ガザ全域で空爆を継続した。医療関係者によると、パレスチナ人少なくとも２９人が死亡した。一方、イスラム組織ハマスからのロケット弾発射を受け、イスラエル南部では警報のサイレンが鳴り響いた。パレスチナ保健当局によると、ガザ北部のガザ市では住宅が空爆を受け、少なくとも７人が死亡。南部ハンユニスでも住宅への空爆で女性２人と乳児１人を含む４